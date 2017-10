Toidutööstused on veel kaks viimast päeva avatud

Enim on külastatud Felixit (119 korda), populaarsed on ka Saidafarm ja A Le Coq. Gruppide täituvused olid suured ka Uvicis, Lõuna Pagarites ja Salvestis. Neljapäevaks ja reedeks on ligi 1000 ekskursioonikohta veel saadaval.

26 toiduainetööstust üle Eesti pakuvad nädala vältel huvilistele võimalust tulla tootmisettevõttesse ekskursioonile. Sellel aastal on kaasatud ka väiksemaid toidutööstusi, kes paistsid silma avatud talude päeval. Näiteks ootab külla Jaanihanso siidrivabrik, Sepa mahetalu ja Tamme talu ürdiaed.