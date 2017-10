Eesti toit pürib laia maailma

«Meie, eestlased, teame, et Eesti toit on kvaliteetne ning maitsev ja seetõttu soovime seda ka teistele tutvustada,» ütles Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti. «Sellised üritused annavad meile võimaluse tugevdada kaubandussidemeid välisriikidega. Meie jaoks on oluline, et Eesti toitu märgataks ka mujal maailmas ja seeläbi aitame kaasa kohaliku toodangu ekspordi suurendamisele.»

Ei ole midagi häbeneda

Vastuvõtul tutvustati ajakirjanikele, ettevõtjatele, diplomaatidele ning ametnikele Eesti toitu ja toidutooteid, et edendada olemasolevaid kaubandussuhteid ning suurendada Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi.

Kohapeal oli Eest tippkokk Peeter Pihel, kes on hetkel ametis ka Eesti eesistumise õhtusöökide peakokana. Peeter pakkus Eesti aastaaegadest inspireeritud menüüd, kasutades toidu valmistamisel just nende Eesti toidutööstuste toodangut, kes Kölnis end esitlemas. Ühes maailma tipprestoranidest – Fäviken Magasinet – töötanud tippkokk kiidab Eesti toidutööstuste toodangut: «Meil ei ole midagi häbeneda, meie toodang on väga kõrge kvaliteediga ning on auasi seda ka maailmale näidata.» Toitude kõvale pakkus eesti sommeljee Oskar Pihlik jooke kodumaistelt tootjatelt ning tõelise eesti atmosfääri loomise eest hoolitses muusik Mari Kalkun.