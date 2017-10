Külmavõitu suvi andis kreegirohke sügise

Kreegipuu (Prunus domestica var. insititia, sün. P. insititia) on harilikule ploomipuule väga lähedane liik. Venelased kutsuvad kreeki ternosliv ja käsitlevad seda sageli kui harilikule ploomipuule lähedast, aga iseseisvat liiki; teisalt jälle kui ploomipuu selgelt piiritletud sordirühma.

Kreegipuu pärineb Kesk- ja Lõuna-Euroopast. Arvatakse, et tegu on Kaukaasias tekkinud laukapuu ja müroblaani hübriidiga. Meil vanades taluaedades ja ahervaremetel kasvab sageli poolmetsistunult. Võra on tihedam, tugevasti harunevate peente püstisemate okstega. Paljude juurevõsude tõttu kasvab peamiselt põõsaspuuna, kuid juurevõsude iga-aastase eemaldamise korral või kasvada ka 3–6 meetri kõrguseks tüvipuuks.

Õied on valged või pisut roosakad, asuvad enamasti kahekaupa. Õitseb mais, ploomipuust varem ja on isetolmleja, seega säilitanud oma omadused võrdlemisi püsivana. Luuviljad ovaalsed kuni kerajad, mustjaslillad, sinaka vahakirmega, külgvagu vaevalt märgatav, viljad valmivad septembris. Viljaliha rohekaskollane kuni roheline, pehme, mahlakas ja luuseemne ümbert teravalt hapu. Saak on kuni 50 kilo puult. Kreegipuu on mullastiku suhtes nõudlik ja valguselembene, juurestik pindmine.

Koostis ja toiteväärtus

Viljad sisaldavad 8–11 protsenti suhkruid, ülekaalus invertsuhkur. Orgaanilisi happeid 1,4–2,5 protsenti. Askorbiinhapet ehk C-vitamiini on valminud viljades 9 mg%. Ploome ja kreeke kasutati rahvameditsiinis juba antiikkultuuris. Need olid tuntud kui seedetegevuse aktiviseerijad, soodustades maonäärmete tegevust ja soolte peristaltikat. Neil on tugev vere kolesteroolisisaldust alandav toime. Suur kaaliumisisaldus stimuleerib ja tasakaalustab närvisüsteemi tegevust, alandab füsioloogilist väsimust, eemaldab organismist liigset vett ja keedusoola. Kreeke soovitatakse süüa reuma, podagra, kõrge vererõhu ja neeruhaiguste ravis.

Maomahla alahappesuse ja pikaajalise kõhukinnisuse korral soovitavad arstid süüa värskeid ploome kuni pool kilo korraga, ja seda enne sööki. Nii ploomid kui ka viljalihaga ploomimahl on head seedekulgla puhastajad sinna kuhjunud jääkainetest.

Noorte kreegipuulehtede teed soovitatakse maohaavandtõve ravis. Noori lehti koguda aprillis-mais. Leheteeks võtta supilusikatäis kuivatatud ploomilehti, valada peale klaas keeva vett, tõmmist keeta kaane all tasasel tulel 2–3 minutit, lasta 10 minutit tõmmata, kurnata ja juua.

Ploomilehe tõmmis kolmeprotsendilises veini- või õunaäädikas on hea mädanevate haavade parandaja.

Kreegi agrotehnika

Kreeke on kerge paljundada juurevõsudest, mis kaevata välja varakevadel ja istutada kohe kasvukohale, soovitatavalt 2–4 kaupa ühte istutusauku, et saaksime kompaktsemad põõsad. Sobib ideaalselt rühmiti vabakujulistessse hekkidesse. 40–60 cm sügavused ja 80–120 cm laiused istutusaugud võiks valmis kaevata juba sügisel ja lisada sinna kevadel 16–20 kg komposti või kõdusõnnikut, 400 g superfosfaati, 200 g kaaliumkloriidi ja 400 g puutuhka või 300–400 g lupja. Mineraalväetised ja lubiained võiks segada põhjamullale, et vältida nende kokkupuudet istutusmaterjali juurtega. Rühmade vahele jätta 4–5 meetrit. Istikute ümbrust ja istutusauku soovitatakse multšida. Juurevõsusid lõigata istutamisel poole või kolmandiku võrra tagasi.

2.–4. kasvuaastal anda täiendavalt mineraalväetisi. Esimese saagi võib saada 4.–5. kasvuaastal. Võra kujundamisel lõigata välja üksikud pikemad oksad ja hiljem ka võrasisesed kuivanud, katkised ja ristuvad oksad.