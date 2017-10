Aasta mesiniku tarud asuvad garaažikatusel

Naumanise kinnitust mööda võtavad mesilased peremehe elust suure tüki aega. «Kallis kaasa ikka kurdab naljatades, et väikeste laste isadel-emadel võiks mesindamine sootuks keelatud olla,» naerab ta. «Kahjuks on hobi tasemel tegutsedes vaja paljud asjad ise valmistada ja nokitsemist jagub igaks päevaks. Talvel vähem, suvel rohkem.»

Moekas harrastus

Linnamesilaste pidamine on populaarne Euroopas ja Ameerikas. «Helsinki linnamesinikud on meile kõige lähemal. Kahjuks pole ajanappuse tõttu saanud nendega ühiselt midagi korraldada. Arvatavasti lähitulevikus ühistegevus ikka tuleb,» loodab Naumanis, kes jälgib mesinike tegemisi ka Austraalias, Uus-Meremaal ja Ameerikas.

Põhjusi, miks linnas on järjest rohkem mesilaste pidajaid, on mitmeid. Kindlasti on selle taga keskkonnateadlikkuse kasv. Ka pole linnaelanikul enam maakodu, kus toimetada, pakub Naumanis. Samuti on linnamesinduse üks käimatõmbajaid see, et linnamesindamine on viimasel ajal meedias palju kajastust leidnud.

Naumanis ütleb, et temale on suhtlemine ja «kooselu» mesilastega õpetanud selgeks ühe tähtsa tõe – loodusele vastu ei saa. «Sageli on põhitöö siiski peamine ja mesilased jäävad tahtmatult tagaplaanile. Siis tuleb aga tõdeda, et hoolealused on järjekordselt omaloomingut teinud ja minu töö tunduvalt raskemaks muutnud,» muigab mees. «Suurem osa mett on tavaliselt oma tarbeks läinud, sest tarbime perega palju mett. Vanemad ja tuttavad saavad oma osa. Samas ei saa salata, et mesindamine hobina on üpris kulukas, seepärast olen võimalusel osa mett kulude katteks maha müünud.» Eriti tore on tema sõnul tuttavatega vahetuskaupa teha: mesi teiste aiasaaduste vastu.

Tahaks jõuda tasuvuseni

Aasta mesiniku kõige suurem unistus ja ambitsioon on saada mesindamisega nii kaugele, et see end ära tasuma hakkaks. Praegu on vahel vaja tegevust finantsiliselt toetada.

Veel sooviks Naumanis alustada mesinduselektroonika tootmist. «Et mesindustööd lihtsustada, oleksid kaugelt jälgitavad tarud väga mugavad. Praegused kättesaadavad lahendused on aga liiga kulukad ega täida kaugeltki kõiki funktsioone,» arutleb ta.

Tallinna mesinikel läheb hästi. «Neist, kellega olen suhelnud, pole keegi kehva saaki kurtnud. Isegi uustulnukad, kes tänavu esimest korda linnas toimetavad, on kiitnud saagi rohkust ja kirjeldanud mee konsistentsi iseärasusi,» sõnab Naumanis. «Mesi sõltub ju suuresti korjetaimedest ja nagu varem mainisin, on linnas liikide mitmekesisus üllatavalt suur.»

Ju siis oskavad linnamesilased liigirohkust hinnata. Jääb vaid põnevusega oodata, mil linnamesindus päriselt tuule tiibadesse saab ja nende linnakodanike arv, kes neid tillukesi tiivulisi oma elus ja koduõuel, kasvõi garaaži katusel, näha ja pidada soovivad, jõudsalt kasvab.