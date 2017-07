Metsa mahub nii harvester kui ka hobune

Vaatepunkt 2: metsandus ja harvester

Me jutt jätkub sellega, et kui käib kole nurisemine harvesteritöö pärast, siis enamasti on asi selles, kes masina peal töötab. „Tähtis on, mis jälje endast metsa jätad,” teab Tšernjavski. Saab teha nii, et harvester teeb ette korraliku oksapadja ehk raja, mida kasutatakse ka kokkuveoteena. Ei vigastata kasvama jäävaid puid jne. Teine variant on püüda viimsedki jupid rabistades metsast kätte saada nii, et järele jäävad poolemeetrised rööpad ja lagas raiesmik.

„Mul on täna okas hinges riigimetsa vastu. RMK vähempakkumistel tahetakse korraga kätte saada madalaim hind ja tohutu efektiivsus. Selle annavad suured ja võimsad masinad. Mis jälg neist metsa jääb, pole justkui tähtis,” räägib Ennu Tšernjavski.

Riigimetsa ülestöötamise alla kistud hind on hakanud mõjutama ka muud turgu, ka teised ülestöötajad ei saa normaalset hinda küsida. Tellija ütleb, et miks peaks 10–12 eurot tihust maksma, kui riigimetsas tehakse 7,5 euroga, metsa jääv jälg on tagaplaanil. „Alustasime kõik ühelt tasemelt. Esimene prohmakas oli 2008, kui RMK lõikas oma hinna 10 protsenti väiksemaks. Vaatas, et seda on vähe, ja lõikas veel 10 ... Kusjuures näiteks siis, kui metsas sinine erikütus ära keelati ja tuli hakata kütuse täishinda maksma, ei juhtunud RMK hinnaga mitte midagi. Kõik tabelid jäid samaks ja keegi hinda ei tõstnud.”

Erametsas kehtib kulupõhine hind. Varem, kui RMK-l olid oma harvesterid, oli see enam-vähem nii ka riigimetsas – vähempakkumiste pakkumised kõikusid võrreldes väljatöötatud hinnaga 5 protsenti. Nüüd pakutakse alla kuni 25 protsenti. „Tervelt 25 protsenti! See ei ole väga võimalik. Kui keegi õiendab, kuuleb, et ise te seda pakute. RMK kasutab ära oma domineerivat positsiooni.”

Lahemaa rahvuspargis tegutsedes on Ennu Tšernjavski selle poolt, et vähemalt kaitsealal ei tohiks hinnasurve nii määrav olla. „Praegu näeb liiga palju, kuidas firmad, kes siia peale lendavad, raiuvad lubatu piiril ja pigem veidi üle selle.”

Vaatepunkt 3: metsandus ja looduskaitse

Oma metsamaa täpset pindala mees ei ütle, selgitab, et osa metsadest kuulub talle kui eraisikule, talule, osa on firma oma. Enamik ta metsamaast jääb Lahemaa rahvusparki, kus majandamistöödele kehtivad piirangud.

Kohalik eripära on pinge kaitseala valitseja ja metsatöid teha tahtvate metsaomanike vahel – oli aeg, mil mis tahes tegutsemissoovi peale tuli keelav vastus. „Sul polnud mingeid õigusi, sa ei tohtinud oma maale teha mingeid rajatisi, aga kaitseala võis su maal luba küsimata teha, mida tahtis.”

Kui Lahemaal hakati 2005. aastal tegema uut kaitse-eeskirja, hakkas kohalik kogukond vastu, polnud nõus vaid täiendavaid piiranguid toova looduskaitsega, vaid soovis teada, mis maaomaniku õigused on. Tekkis dialoog ja valmis ka omanike huve rohkem arvestav kaitsekorralduskava, mis praegu pole küll veel täielikult rakendunud.