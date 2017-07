Söödavad õied

Õitel on tugev küüslaugumaitse. Õievarred sobivad samuti salatisse, neil on õrnem maitse. Avanemata veel nupus õisi saab hapendada ja marineerida koos vartega. Tänavu on karulauk õitsemise lõpetanud, aga järgmisel aastal juuni paiku on see jälle olemas.

Võililleõisi saab mais-juunis, vahel üksikuid hiljemgi. Sobivad peenestatuna salatisse, smuuti sisse, paneerimiseks koos muna ja jahuga. Teen taina munast, jahust, piimast või veest, kastan võililleõied selle sisse ja paneerin õlis või võis.

Sireliõisi võib salati peale kaunistuseks panna. Jänesekapsaõied annavad kevadel salatitele hapukat maitset ja õrna roosakasvalget ilu. Peenras kasvav murtudsüda annab punakaid südamekujulisi õisi. Murulaugu ja talisibula õied, kui need lahti harutada, koosnevad imetillukestest sibulatest. Kasutan neid kartulisalatis jm salatites. Eelis sibula ees: neid ei pea koorima ja need on mõnusa krõmpsu maitsega. Terveid õisi saab toidu peale kaunistuseks panna.

Juulis saab kassinaeri, kurgirohu, kõrge vägiheina ehk üheksavägise, võõrasemade, begooniate ja saialille õisi. Saialillel kasutage ainult õie keellehti, saialille südamik on mõrkjas. Kui teha segaõiesalat, sobib selle peale õrn kaste õlist ja sidrunimahlast vm hapust mahlast. Serveerida kohe pärast valmistamist. Imeilus salat sobib iga toidu kõrvale.

Ristikuõisi saab kasutada nii salatites kui ka smuutides.

Kurgirohuõied sobivad võileibade ja kohupiimatoitude, tortide ja kookide kaunistuseks. Neil on õrn kurgimaitse. Noored lehed sobivad paneerimiseks koos muna ja jahuga.

Roosiõitest, kui neid pole pritsitud mürkidega, saab valmistada siirupit, mis on huvitav serveerida juustuga, aga võib panna ka koogitainasse. Roosiõitel tuleks ära lõigata kannad, et siirup kibe ei jääks. Õisi keedetakse veega, lisatakse sidrunimahl ja moosisuhkur. Retsepte on mitmeid, igaüks katsetab ja leiab oma. Kuivatatud roosiõite pulbrit saab kasutada talvel kookide kaunistamiseks. Kel roose pole, saab koguda mererandades kasvavaid kurdlehelise kibuvitsa õisi ja mujalt loodusest tavalisi kibuvitsaõisi.

Mungalilleõied on kenad salatite ja võileivatortide kaunistused. Lehed oma sinepise maitsega passivad võileivale ja salati sisse. Seemneid saab kasutada konservides ja toitudes nagu kappareid.

Kõrvitsa ja kabatšoki õisi saab muna ja jahuga õlis paneerida ning tulemuseks on huvitav vahepala või roog.

Karaskit, saia, pannkooke või keeksi valmistades võib tainasse panna saialille, maapirni, päevalille keelõisi. Talveks võib õisi kuivatada, need annavad küpsetisele ilusa kollase mustri ja neis on kasulikke karotiine.

Kes tahab anda toidule vürtsikamat maitset, siis selleks sobivad maitsetaimede õied − nõmm-liivatee, salvei, pune, iisop. Võib panna nii salatitesse kui ka lihatoitudesse. Õied on ilusad värvilised ja soodustavad seedimist.

Tortide ja kookide kaunistamiseks on kasutatud ka meie rahvuslikku rukkilille.

Kui te taimi hästi ei tunne, siis tasub neid enne kasutamist uurida. Paljud kaunite õitega taimed on mürgised. Seepärast kasutage taimi, mida kindlalt tunnete, või koguge infot botaanikaaedadest või asjatundjatelt.

Õites on samad raviomadused, mis taimel endalgi, õied annavad toidule ilu ja vürtsi. Katsetage ja saage värviküllasem ja tervislikum toidulaud!