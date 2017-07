Looduslikult kasvab rohekas santoliin ehk oliivirohi (Santolina rosmarinofolia sün. S. viridis) Hispaanias, Portugalis ja Lõuna-Prantsusmaal. Vahemere maades kohtab neid põõsaid kuivadel, päikeselistel kallakutel. Taim on hästi kohanenud kuivade tingimustega: väikesed lehed ja valged karvakesed pehmendavad lõõskava päikese toimet ja vähendavad vee aurumist. Tõlgituna kohalikust keelest tähendaks rohekas santoliin „püha lina”.

Santoliini taimeperekond (Santolina) on esindatud 8 liigiga, kuuludes õistaimede suurimasse korvõieliste (Asteraceae) sugukonda. Santoliinid on madalakasvulised poolpõõsad, mida kasvatatakse sageli üheaastasena aias või toas mitmeaastasena, eluiga 5–10 aastat. Santoliinid moodustavad ümaraid põõsakesi ning neid hinnatakse ilusa oliivrohelise või hõbehalli lehestiku ja kuldsete nööbikestega sarnanevate õisikute tõttu. Õitseb meil juunis-augustis. Sobib hästi peenarde ääristaimedeks, kasvades keskmiselt 25 cm kõrguseks, on meie oludes kahjurite- ja haigustevabad aiataimed.

Rohekas santoliin annab toidule kerget oliivimaitset ja rosmariini lõhna, sobib pasta, pitsa, juustu, liha- ja kalaroogade, kastmete ja marinaadide maitsestamiseks, samuti võib kasutada toorsalatites ja dipkastmetes eriti koos avokaadoga. Noori võrselatvu lisada roogadele hakitult või tervelt. Kaunid ja õrnad võrseladvad sobivad hästi garneeringuks. Roheka santoliini kääbussort ‘Primrose Gem’ on saanud Inglise Kuningliku Aiandusseltsi auhinna Garden Merit. Taim võib kasvada 0,1–0,5 m kõrguseks ja 0,5–1 m laiuseks. Nagu pukspuu, sobib santoliin sõlmaedades kääbushekiks, olles samas kergesti paljundatav ja kiirekasvuline, või klassikalisse ürdiaeda eri aiaosade eraldamiseks.

Rohekas santoliin oli juba antiikajal ja keskajal tuntud ravimtaim. Ravimtaimena stimuleerib seedetegevust ja vähendab kõhugaase, aktiveerib südametegevust, ravib bronhiiti ning on põletikuvastase toimega. Peamiseks ravimaineks on mitmesugused eeterlikud õlid (1,8%) ja terpeenid.

Rohekas santoliin on meie tingimustes talveõrn (talub kuni 15kraadist külma) ja talveks tuleb taim tuua tuppa või viia sooja kasvuhoonesse. Paljundatakse seemnete ja pistikutega.

Ilutaimena kasvatatakse selle sugulast harilikku santoliini (Santolina chamaecyparissus), mis olemuselt meenutab raudrohtu. Selle lehed on hallikad ja sametised ning pisikesed kollased õisikud ilmuvad teisel kasvuaastal. Harilik santoliin talub hästi pügamist ja on kasvutingimuste suhtes vähenõudlik. Lehed lõhnavad tugevalt ja peletavad eemale kahjureid. Et taim püsiks ilusam, on soovitatav harilikku santoliini veidi pügada-kujundada. Vähem kasvatatakse sulgjat santoliini (S. pinnata). Levinumad on hariliku ja sulgja santoliini hübriidsed sordid ‘Edward Bawles’, ‘Lemon Queen’, ‘Lemon Fizz’, ‘Santa’ ja ‘Neapolitana’.

Hariliku santoliini värskeid või kuivatatud võrselatvu võib kasutada mahetaimekaitses kahjurputukate eemale peletamiseks. Pritsimislahuse valmistamiseks võta värskeid võrseid 1 liitri pritsimisvedeliku kohta 50–60 g, kuivatatuid 1 kuhjas sl. Peale vala 1 liiter keeva vett ja lase kinnises nõus seista, kuni tõmmis on jahtunud, kurna ja uduta taimi kuiva ilmaga. Röövikute aktiivse lennu ajal võiks udutamist korrata iga kolme päeva tagant. Pritsimist tuleks korrata ka vihmale järgneval kuival päeval.

Oma kodumaal tõrjutakse kuivatatud santoliiniokstega edukalt ka riidekoisid, asetades oksad villaste riideesemete vahele.