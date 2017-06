Must küüslauk kogub populaarsust

„See tundus nii põnev, huvitav ja uus ning midagi käegakatsutavat,” põhjendab mees, kes oli varem riiklikul tasandil ehitussektorit juhtinud ja teadus-arendustegevust koordineerinud, miks ta ühtäkki musta küüslauku tootma hakkas. Ja kui hakkas hästi minema, polnud enam mõtet pooleli jätta. Eelmise aasta jooksul kasvas tema musta küüslaugu müük juba kaks korda ja huvi aina suureneb, sealhulgas ka suurte tööstuste suunalt.

Tooraine tuleb kõik Eestist, kuid möödunud aastal oli maheküüslaugu saamisega Sarmeti sõnul raskusi, mistõttu selle osakaal on esialgu väike. Sellel aastal loodab ta rohkem mahetoodangut töödelda. Musta küüslauku tehakse nimelt nii mahedast kui ka tavalisest küüslaugust ja vastavad tähised on pakendil olemas. Maheda osakaalu on kavas suurendada sedamööda, kuidas toorainet kätte saab.

Küüslaugu tarnimise kokkulepped on Tartu-, Põlva- ja Võrumaa põllumeestega olemas. Möödunud talve elas küüslauk kenasti üle ja kuna see võetakse üles alles augusti algul, siis on lootust, et külm kevad kasvu väga ei mõjuta ja tuleb korralik saak. Tonn kuus ehk 12 tonni aastas kulub seda Sarmetil töötlemiseks ära ja musta küüslauku tuleb sellest lõpuks välja poole vähem. Väikesi, ahjutäiest väiksemaid koguseid ehk alla 250 kilo ümbertöötlemiseks vastu võtta ei saa.

Musta küüslauku tuntakse ja hinnatakse Aasias ja Ameerikas juba ammu, aga Põhja-Euroopas, sealhulgas Eestis on see alles viimasel ajal kuumaks suundumuseks muutunud. Lisaks toitude maitsestamisele kasutatakse musta küüslauku garneeringus, lisatakse salatitesse, risotodesse ja pastadesse, kuid see sobib hästi ka magustoitude ja smuutide sisse.

„Vaid fantaasia saab musta küüslaugu kasutamisele piire seada. Sel hooajal hakkas näiteks Rakvere lihakombinaat lisama seda põnevama maitse andmiseks oma toorvorstidele ja E-Piim sulatatud juustule,” räägib Sarmet. Kõigi suuremate poekettide lettidelt peaks praegu juba musta küüslauku leidma nii mugula kui ka kooritud küünte kujul. Tööstustele ja suurköökidele on must küüslauk saadaval mugavalt pulbri ja pastana. Kõiki neid tooteid saab tellida ka e-poest postiautomaati toimetamisega. Kõige odavam see kaup ei ole: 75 grammi suurune pakk pulbrit maksab olenevalt poest 4,7 kuni 6 eurot, kuid maitse ja tervist toetavad omadused on seda hinda väärt.

„Musta küüslaugu maitse on tegelikult üsna intensiivne ja toitude maitsestamiseks kulub seda vaid näpuotsatäis. Liiga palju ei tasu seda toitudesse lisada, sest maitse sellest tugevamaks ei muutu ja seega oleks tegemist vaid raiskamisega. Näiteks maitsevõisse on optimaalne kogus kaheksa protsenti purustatud musta küüslauku, soovitatav on alusena kasutada näiteks soolakristallidega võid. Nii piimarasv kui ka sool võimendavad musta küüslaugu maitset imeliselt,” jagab Sarmet soovitusi.

Kuna turg oli sisuliselt tühi, kui Sarmet üksinda oma garaa˛is musta küüslaugu tegemisega katsetama hakkas, tuli tal ka tarbija ise kasvatada ehk hakata reklaami tegema ja teavet jagama. Nüüd on tal kaks inimest abiks, kuid raskemad tööd teeb mees siiani ise ära. Ta on ise ehitanud ühele olemasolevale ahjule kaks tükki juurde ja augustis, kui tuleb uus saak, hakkavad kõik täiel võimsusel huugama. Ehkki investeering on olnud suhteliselt suur, nendib mees, et enam ta tootmisele peale ei pea maksma.

Tulevikuplaanides on musta küüslaugu tootjal loomulikult välisturule jõudmine ja Soome ühes kaubaketis juba ollaksegi kohal. Sarmet ei pea võimatuks, et sellest kunagi tema põhitöö võiks saada, veelgi enam, ta peab seda üsna tõenäoseks juba lähiaastail.

Musta küüslauku tehakse toorest küüslaugust, küpsetades mugulaid umbes 70 kraadi juures kolm nädalat. Selle tulemusel muutub küüslauk pehmeks, omandab mustja värvuse ning magusa maitse, milles on ka uudset, nii tagaotsitud viiendat imelist umami maitset. Küüslaugus on sama palju naturaalseid suhkruid kui banaanis, sellest ka magus maitse. Seepärast sobib must küüslauk peale soolaste roogade hästi ka magustoitudesse. „Ise söön seda tihti ššokolaadi asemel,” märgib Sarmet. Ta lisab, et küpsemise käigus suureneb küüslaugus sisalduvate inimese organismile kasulike antioksüdantide hulk kuni 80 korda.