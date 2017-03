39 väiketootjat jahib parima toiduaine tiitlit

Konkurssi korraldava Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on piirkondlike toidutööstuste roll aastatega üha kasvanud. „Kohalikud väikeettevõtted paistavad silma ennekõike loovate ja üllatavate tootekontseptsioonidega, mis toovad inimeste toidulauale vaheldust ja maitseelamusi ning innustavad ka suurtööstusi rohkem eksperimenteerima,” ütles ta.

Potisepp tõdes, et see tiitel on kasvatanud paljude jaekettide huvi müüa konkursil tunnustatud väiketootjate hõrgutisi oma lettidel.

Piirkondliku konkursi hindamiskomisjoni tegevust juhib meditsiinidoktor Mihkel Zilmer ja võidutooted tehakse teatavaks 26. aprillil.