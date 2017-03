Linnupipar – aknalaua kaunitar

Toas kasvatamiseks sobib ka Cayenne’i pipar (Capsicum frutescens), mille viljad on 1,5 sentimeetri pikkused ja küpsenult kollast-oranži värvi. Lähedane liik on tšillipipar (C. fastigiatum) ehk Brasiilia pipar. Nimetatud liikide viljad korjatakse, kuivatatakse ja jahvatatakse koos seemnetega pulbriks, saades linnupiprast veelgi krehvtisema vürtsi. Cayenne’i pulber on meile tuntud ja apteegis müügil oleva radikuliiti leevendava pipraplaastri põhikomponent. Agrotehnika ja hooldamine on sama mis linnupipral.

Linnupipar ravimina

Väikeses koguses on linnupipar hea seedetrakti tugevdaja ja puhastaja, samuti parandab vereloomet. Uurimused on näidanud, et linnupipra bioaktiivsed ained hävitavad ja pärsivad eriti hästi jämesooles paiknevat patogeenset mikrofloorat. Vast ongi see põhjuseks, miks soojadel maadel seda ohtrasti toitude vürtsitamiseks kasutatakse, vältimaks nii kõhunakkusi. Profülaktiliseks ravimidoosiks on 0,1–0,5 grammi jahvatatud pulbrit toidukorras.

Vastunäidustatud on linnupipar haavandtõve, gastriidi, enteriidi, seedeelundkonna põletikuliste protsesside ja kõhunäärme haiguste korral. Suuremas annuses võib põhjustada südamekloppimist ja veelgi suuremas annuses mõistuse hägunemist ja koomat.

TERVISE HEAKS

• Gripi peletamiseks aseta tassi tükike kaneelikoort ja üks kuhjas noaotsatäis jahvatatud linnupiprapulbrit. Vala peale klaas keeva vett, lase kaane all jahtuda joodava temperatuurini, magusta meega ja joo väikeste lonksudena korraga ära.

• Kurgu kuristamiseks võta üks kuhjas sl kuivatatud linnupiprapulbrit, 8 g kuivatatud petersellilehti, 8 g kuivatatud aedsalveid, 10 tera nelki ja 500 g õunaäädikat. Segu hoia kaks nädalat toasoojas pimedas kohas, kurna ja vala puhtasse pudelisse. Hoia külmikus. Kurgu kuristamiseks võta 1 tl tõmmist tassi sooja vee kohta.

RETSEPTID

Terav õlikaste

Kastme valmistamiseks sega omavahel poole sidruni mahl, 3 sl ketšupit, 2 sl punast veini, 2 sl vedelat mett, 1/2 klaasi toiduõli, 1/2 tl soola, 1 sl sinepit, noaotsatäis jahvatatud vürtspaprikat ja soovi korral ka pressitud küüslauku. Klopi kõik ained ja lase mõni tund külmas seista.

Õlikaste tomatiga

Kastme valmistamiseks klopi 1/2 kl söögiõli segi ¼ – ½ tl soola, ¼ – ½ tl suhkru, 1 tl tomatipasta või 1–1 ½ sl tomatimahlaga ja 1–2 noaotsatäie vürtspaprikaga. Lisa 1–2 sl veiniäädikat ja maitsesta ühe keskmise riivitud sibulaga.

Majoneesikaste tomatipüreega

Kastme valmistamiseks lisa 1 purgile (500 g) valmis majoneesikastmele 1–2 sl tomatipüreed (pastat), soola ja veidi punast jahvatatud vürtspaprikat.

Terav keefirikaste

Kastme valmistamiseks sega 1 klaasi keefiri hulka 1 sidruni mahl, veiniäädikat või veidi sidrunhapet, 1 sl riivitud mädarõigast või sama palju peenestatud mungalilleseemneid, 1/2 tl soola, 1/2 tl jahvatatud vürtspaprikat, 1 tl suhkrut ja lõpuks sega hulka 2 sl peenestatud petersellilehti või tilli.

Pipranaps

Väike pipranaps on ammu tuntud kõhurohi, mis parandab seedetegevust ja tõstab söögiisu ning hävitab halvad mikroobid. NB! Samas kõhunäärme põletiku ehk pankreatiidi korral võib selline ravi lõppeda kindla haiglatee, kui mitte hullemaga ... Pipranapsu valmistamiseks lisa 0,5 liitrile viinale 50–60 g suhkrut ja 2–3 täiesti valminud värsket linnupiprakauna. Pudel tõsta kaheks nädalaks toasooja pimedasse kohta.