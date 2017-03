Tihemetsa päästab halvatusest vaid häärberi ettevõtlik omanik

„Tol ajal, kui mina Tihemetsa sovhoostehnikumis õppisin, kestis õppeaeg kolm aasta ja kümme kuud, Tihemetsast läbi käies on nostalgialaks suur, loomulikult teevad meele kurvaks lagunenud hooned, trööstitu on näha omagi kunagisi ühiselamuid varemeis, aga õnn on see, et häärber ja park on nii hästi säilinud ning hoitud,” räägib Aruaas.

Haridus- ja teadusministeerium tegi juba mullu augustis RKASile ettepaneku võtta üle Voltveti mõisahoone. RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm kinnitab, et haldaja hoiab häärberit heaperemehelikult ja on sõlminud lepingud kinnistu välikoristustöödeks, pargi hoolduseks, hoone tehnosüsteemide hoolduseks ning maja on köetud ja turvatud.

„RKASi omandisse jõuab kinnistu eeldatavasti märtsis, pärast seda saab hakata tegema edasisi plaane. Mõisatiivas asuvaid kortereid oleme pakkunud elanikele müügiks, müümata on veel üks korter,” selgitab Idnurm.

RKAS on oma varandust kahandanud aastapäevad tagasi, müües Asuvere tee 4 ja Lasteaia tee 1. Seega siis varemeid meenutavad ühiselamute rivid ei kuulu enam riigile, vaid eraomanikele.

Tihemetsa päästmiseks moodustati Pärnu maavalitsuses mullu septembris algatusrühm, mõtted sumbusid, sest õhinapõhiselt imesid ei tee ning valitsus on nõuks võtnud ka maavalitsused ajaloo prügikasti saata.

PKHK Tihemetsa õppekoha arendamisse ja Voltveti mõisahäärberi välisilme ennistamisse on 13 aastaga paigutatud miljoneid eurosid. Näiteks avati üheksa aastat tagasi pidulikult endises õppetiivas 48toaline 120 majutuskohaga ning omaette sanitaarsõlme, köögi ja puhkekohtadega õpilaskodu. Alumisel korrusel sisustati aianduse ja metsanduse õppeklassid.

„Pingutasime erinevate projektidega, ütlen tagantjärelegi aitäh neile, kes meisse uskusid, eelkõige aga heasoovlikele metseenidele, kes ikka Tihemetsa ja kooli eest kostsid,” märgib Koorep. „Need investeeringud pole tuulde läinud. Kuigi praegu pole selle hoone ega pargi sisuks enam õppetegevus, on need siiski heas korras ja loodetavasti ka edaspidi hoitud. Minu lootus on, et Riigi Kinnisvara häärberile tegusa omaniku leiab, et elu jätkuks.”

Kohalike huulil on sama küsimus: mis saab häärberist, mille trepil on kuldsed lõvid kevadeni kastidesse varjule pakitud ning kus sammaste vahel päikesevalguses säravad ennistatud klaasvitraažid. Nagu ühest suust ütlevad nad, et loodavad, et uus omanik käitub majaga heaperemehelikult ja arvestab kohalikega, kes sooviksid kunagi häärberisse jälle sisse saada ja selle ilusaid ruume imetleda. Keegi ei ihka enesekeskset eraomanikku, kuigi ükski müügitehing seda välistada ei saa.

„Ääremaastumine on üle riigi, aga mis ääremaa meie oleme?” küsib Saima Saar. „Üleüldine on see, et inimesed lahkuvad maalt, noored lähevad välismaale tööle, ega Tihemetsa ole ainukene selline koht. Sellest on kahju, sest kunagi oli siin võimsaim tehnikum üle riigi, aga põllumajandus ei ole enam populaarne ja metsandusele pani põõna Luua metsanduskool.”

Aga tihemetsalased on rõõmsad – neile on jäänud veel pood, raamatukogu, spordihoone ja saun, kus igal laupäeval kohalikud leili võtavad ja kiidavad vallaettevõtet OÜ Saarde Kommunaal, mis maarahva saunakultuuri püsimist toetab.