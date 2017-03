Männiokkad andsid töö ja leiva

Järgmine samm on eksport

Praegu valmistutakse osaühingus Okkastyle aktiivselt ekspordiks. Juba on käidud messidel ning oma tootega suurt huvi äratatud. „Materjal on üsna eksootiline ja eriti messidel on meil palju selgitamist: jah, need on päriselt männiokkad. On ka näpuga katsutud, kas ikka tõesti on päris okkad, mitte plastmass,” muigab Margus.

Ekspordis sihitakse Saksamaad, kus Margus ise on varem töötanud, ja araabia maadesse, kus sellist puidumaterjali nagu männiokkad üldse pole ning kellele võiks toode seetõttu väga huvipakkuv olla.

Okaste noppimine mõjub Maarja Küla elanikele lausa aroomiteraapiliselt

Maarja Küla juhataja Ly Mikheim ütleb, et okkafirmaga tehakse koostööd 2015. aastast. „Töö on väga sobilik, sest seda saavad teha peaaegu kõik meie küla elanikud. See passib autistidele, kellele tuleb lihtsalt oma väike töönurgake sättida sel moel, et teiste tegemised nende nägemisväljas väga poleks. See on jõukohane ka ratastoolis noortele, sest võimaldab oma tempos ja istudes tööd teha. Selle töö võlu peitub lihtsates töövõtetes, need õpetatakse selgeks ning need ei unune. Kui lisada okstest tulev meeldiv männilõhn, siis on tegemist lausa töötamisega aroomiteraapia tingimustes,” räägib Mikheim.

Alltöövõtulepinguid on Maarja Külal veelgi. Näiteks käivad küla noored hooajatöödel ASis Plantex ehk Juhani Puukoolis, kus nende töödeks pottide täitmine mullaga, pottide viimine kasvuhoonest õuealale, müügialale ja abitööde tegemine. Põhjala Teetalul aitavad Maarja Küla noored teepakke sildistada ja tembeldada. See on just hea töö täpse silma ja käega elanikele.

RMK Kiidjärve infopunkti majahoidjatöö on usaldatud samuti Maarja Küla noortele, kusjuures mõnda aega tagasi käis üks küla noormees ka Taevaskoja matkaradasid korras hoidmas. Rääkimata ümberkaudsete talunike juures tehtavatest hooajatöödest, nagu kivide, marjade, tomatite või kartulite korjamine, kasvuhoonete sügisene puhastamine jne.

Mikheim ütleb, et Maarja Küla asukatele sobivad tööd, mille puhul pole kiirus tähtis. „Kvaliteeti me suudame tagada, kuid kui sellele lisandub tähtaeg, mis on liiga lühike, siis me kahjuks seda tööd vastu võtta ei saa. Käeliselt on meie küla elanikud päris osavad, puhtusest, korrast ja tööajast kinnipidamine on tagatud. Realistlikest tähtaegadest kinnipidamine samuti,” lisab ta.