Tulp tahab külma, roos sooja vett

Kõikide lõikelillede puhul on reegel number üks, et enne vaasi panekut tuleb varrele teha uus lõige, eriti oluline on see roosile. Uus lõikepind tuleb teha terava noaga, sest käärid pigistavad varre kokku ja lilled ei saa ikka vett kätte. Lõige võiks olla diagonaalis, siis on imemispind suurem.

Tulp ja teised sibullilled tuleb panna vaasis pigem külma vette. Kui panna tulp sooja vette, avaneb see küll kiiremini, aga õitseb ka kiiresti ära. Mida jahedam vesi ja mida vähem vett on vaasis, seda kauem tulbid ilusad püsivad. Kindlasti tuleb paari päeva tagant vaasis vett vahetada ja varrele uus lõige teha.

Roos on tulbi kõrval teine naistepäeva lemmik, paraku on seda raskem ilusana hoida. Et õis juba järgmiseks hommikuks longu ei vajuks, tuleb õhu käes olnud lille varrele enne vettepanekut kindlasti terava noaga uus lõige teha ja panna sooja vette. Samamoodi tahavad soojemat vett gerberad, liiliad ja teised puitunud varrega lilled.

Kui te alles kaalute lõikelille ostu, siis teadke, et vaasis püsivad kauem ilusad liiliad, inkaliiliad, preeriakellukesed ja nelgid.

Järjest enam läheb moodi kinkida potililli, näiteks priimulaid, nartsisse, hüatsinte ja potiroose, mis sobivad kevadel aeda istutada. Potilillele oleks hea toas võimalikult jahe õitsemiskoht leida, eriti kehtib see sibullillede kohta. Samuti tahavad sibullilled vähest kastmist, sest neil on õitsemiseks vajalikud toitained sibulas sees. Seevastu potiroose ei tohi kuivale jätta, sest läbikuivamisel laseb roos lehed maha.