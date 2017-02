Füüsal – välimuselt tomat, seest nagu viigimari

Füüsal (Physalis) on peamiselt troopiliste ja lähistroopiliste taimede perekond maavitsaliste sugukonnast (Solanaceae), esindatud 100–120 liigiga. Eestlastele on vast kõige tuttavam kuivlilleseades kasutatav harilik füüsal ja Hiina ehk Jaapani laternlill. Selle ilutaimena levinud püsiku marjad on kibedad ja veidi isegi mürgised ega kõlba süüa.

Füüsal pärineb Lõuna-Ameerikast Boliiviast. Inglismaale jõudis esimene füüsal 1774. aastal.

Ilus köögivili

Aedviljadena kasvatatavad kultuursordid on aretatud Lõuna-Ameerikast ja Põhja-Ameerika lõunaosast pärinevatest liikidest. Marjakultuurina kasvatatakse Austraalias, Lõuna-Ameerikas ja Lõuna-Aafrikas Peruu füüsalit. Eestis on kasvatatavad põhiliselt kolm liiki: Mehhiko, maasika- ja Peruu füüsal.

Mehhiko füüsal on üheaastane rohttaim, mille viljad on välimuselt rohelised kuni kollakasoranžid, kaaluvad 30–80 grammi ja meenutavad tomatit, kuid on tomatitest külmakindlamad. Enne täisküpsust kogutud viljad võivad säilida mitu kuud. Sügisel maha kukkunud vilju võiks kohe tarvitada, sest need on füsioloogiliselt valminud ja söögiks kõlblikud. Ümber vilja kasvav paberjas kate on ilus, kuid pole söödav. Enne tarvitamist tuleb see eemaldada ja kuuma veega maha pesta marju kattev lima.

Maasikafüüsali viljad on väiksemad (kuni 10 grammi) ja valminult magusad, metsmaasika lõhna ja maitsega. Maasikafüüsali vilju saab kuivatada, need jäävad nagu pisikesed rosinad. Sobib toitude kaunistamiseks, eriti hästi sobib serveerida lisandina juustu juurde. Maasikafüüsali väike mari kuivab aastase säilitamise korral riknemata ära. Säilitatavad viljad peavad olema kindlasti terved, tupe sees ja pesemata.

Ananasskirss ehk Peruu füüsal on kirsisuurune kollane mari, mille ümber on hele „paberlatern”. Valminud ananasskirss on pehme ja kollakasoranž, maitselt veidi hapukas.

Agrotehnika

Kasvunõuete ja agrotehnika poolest sarnaneb füüsal tomatiga. Füüsal kasvab igasugustel muldadel. Ainult väga happelise reaktsiooniga mullad talle ei sobi. Avamaal kasvatamiseks on meie kliimas eriti sobiv Mehhiko füüsal.

Füüsali istikud tuleb ette kasvatada ning kasvukohale istutada Mehhiko füüsal vahekaugusega 60 x 60 sentimeetrit ja maasikafüüsal 25–30 x 50. Külgvõsusid ei eemaldata ega kärbita. Taimed kannatavad lühiajalist kuni miinus kaks kraadi öökülma. Seemned hakkavad idanema 12–15 kraadi juures. Kasvuks sobiv temperatuur on 18-25 kraadi. Vegetatsiooniperiood kestab 100–130 päeva.

Maasikafüüsal on soojuse suhtes mõnevõrra nõudlikum ja pikema vegetatsiooniperioodiga ning seetõttu meie oludes avamaale jahedama suve korral hästi ei sobi. Küll võiks seda kasvatada katteloori all.

Saagi kogumine võib alata poolteist-kaks kuud pärast kasvukohale istutamist. Varem hakkab saaki andma Mehhiko füüsal. Mehhiko füüsal annab saaki kaks-kolm, maasikafüüsal pool kilo ruutmeetri kohta. Ühel Mehhiko füüsali taimel võib heade kasvutingimuste korral areneda kuni 200 vilja.

Valminud viljad varisevad, kuid ei rikne kohe. Need võivad maapinnal tarvitamiskõlblikena säilida kuni 10 päeva. Esimesed sügiskülmad parandavad viljade maitset. Mehhiko füüsali vilju võib ka värskelt säilitada kuni kaks kuud. Poolvalminud koristatud vilju võib 1–4 kraadi juures säilitada pappkastides või laastukorvides kuni kevadeni, sest need valmivad hästi järele. Säilitamiseks mõeldud vilju ei tohi tuppedest puhastada ega pesta.