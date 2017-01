Päikesepaistel kasvanud taimed maitsevad paremini

Maitsetaimed peaks paigutama aknalauale, kuhu paistab kõige rohkem päikest, sest siis on eeterlike õlide sisaldus neis suurem ja maitseomadused paremad.

Maitsetaimede seemned külvatakse substraadiga täidetud tavalisse lillepotti, taimekasti või spetsiaalsesse aknalaua-minikasvuhoonesse.

Kasvupinnaseks sobib tavaline lillemuld, kuid jälgima peaks, et see ei sisaldaks mineraalväetisi, sest muidu süüakse need koos taimedega endale sisse ja see pole just kõige tervislikum.

Enne külvama asumist tuleks mullapind külvinõus võimalikult siledaks vajutada, seda saab teha näiteks lauajupikest meenutava esemega. Sile mullapind on vajalik, et kõik seemned satuksid samale sügavusele.

Maitsetaimede seemneid ei ole enamasti vaja substraadiga katta, piisab sisse vajutamisest. Kui aga pakendil on nõutud seemnete katmist, tuleb seda teha. Potti külvatud seemneid on aknalaual võimatu kastekannuga kasta, seda ei saa teha ka mingi muu veenõuga, sest tekib ülekastmise oht või uhutakse seemned sügavale mulda või ühte hunnikusse kokku. Ainus ja õige seemnete niisutamise viis on veepihustiga. Tavapärasel viisil saab külve kasta alles siis, kui need on tärganud ja veidi suuremaks kasvanud. Pärast külvide niisutamist veepihustiga tuleb külvinõule peale asetada valgust läbi laskev katus. Selleks võib olla kile, klaasitükk või klaasnõu. Spetsiaalsel aknalaua-kasvuhoonel on katus kaasas.

Külvide katmine õhukindla ja valgust läbi laskva katusega on vajalik selleks, et seemnete idanemise ajal oleks nende ümber konstantne õhuniiskus ja -temperatuur. Kui katusealune kipub liialt higiseks minema, tuleb katus korraks eemaldada, veepiiskadest kuivaks raputada ja uuesti tagasi asetada, nõnda välditakse külvinõu õhu liigniiskeks muutumist. Külvinõu katust ei panda tagasi, kui külvid on tärganud ja tugevalt rohetama hakanud.

Kastmisega hoolas

Maitsetaimede kastmisega peaks olema üsna hoolas, sest eriti keskküttega elamises on õhk kuiv ning seetõttu kuivab muld kiirelt ära. Samuti soodustab kuivamist päike, mida küll meie talves eriti palju ei ole, kuid kevadel peaks sellega siiski arvestama. Jälgige, et maitsetaim juurteni läbi ei kuivaks! Väikeses potis kipub see kergesti juhtuma, sest pott on juuri täis ja mulda on seal õige pisut.

Maitsetaimede kastmisel järgi põhimõtet: kõrged ja suure lehemassiga taimed vajavad rohkem vett, väikesekasvulised vähem. Näiteks nõuavad korralikku kastmist basiilik, sidrunmeliss ja piparmünt. Väikeselehelisel punel ja eriti rosmariinil võib liigniiskus aga juuremädanikku tekitada.

Maitsetaimed kõlbavad maitsestamiseks ja söömiseks kohe pärast tärkamist. Mõned väga kiire arenemisega liigid, nagu näiteks põld-võõrkapsas, on „niidetavad” juba idulehtede faasis. Kui tahta, et aknalaual oleks pidevalt maitserohelist võtta, tuleks ühte ja sama maitsetaimeliiki külvata iga kahe-kolme nädala tagant uuesti.

Maitsetaimede kasvule mõjub hästi, kui neid aeg-ajalt paari lehe kaupa hõrendada: ka inetu, sorgus välimusega taim sobib võileiva peale või supi sisse.

Võimalik on osta potis juba valmis kasvatatud maitseroheline, istutada see kodus ümber suuremasse kasvunõusse ja pikendada sellisel moel tarbimisaega.