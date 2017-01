250 euroga Euroopasse

Seda ei ole tõesti palju ning selle taustal jäävad vähemasti minu jaoks arusaamatuks pessimistide kartused, et tulevane Rail Baltic hakkab oma ehitus- ja püsikuludega Eesti rahvast kümneid aastaid painama. Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval Riigikogus arupärimisele vastates, et talle teadaolevalt tuleks Eestil Rail Balticu ülalpidamiseks maksta umbes 10 miljonit eurot aastas, ent seda vaid juhul, kui seda trassi ei hakka kasutama ükski kauba- ega reisirong ning selle kohal lendavad vaid liblikad. Iga mööda Rail Balticut liikuma hakkav rong hakkab seda 10 miljoni euro suurust summat tänu raudtee kasutamise tasule vähendama.

Vaevalt et need väited elupõliseid pessimiste maha suudavad rahustada, kuid toon veel mõned arvud Riigikogu saalis räägitust. Ratase sõnul suudab üks 750 meetri pikkune kaubarong vähendada Tallinnast Iklasse kulgeval maanteel (ja mõistagi ka sealt edasi läbi Läti ja Leedu kulgeval maanteel) asendada umbes 50 rekat. Selliseid kaubaveokeid sõidab praegu Tallinna ja Ikla vahel aga ööpäevas koguni 1500, kui taas Kivimägi sõnu uskuda.

Kindlasti jäävad ka Rail Balticu valmides kaubaveokid edasi mööda Via Balticat vurama, kuid loodetavasti õnnestub tänu kaubarongide tulekule nende tihedust vähendada ja liiklusohutust sel viisil parandada. Need arvud peaksid panema oma väidete paikapidavuses järele mõtlema ehk neidki, kes jutlustavad juba aastaid sellest, et Eestit läbivad kaubavood on uue raudteetrassi jaoks liiga väikesed.

Või kellel saab midagi olla selle vastu, et jõuda mugavas reisirongis istudes Tallinnast Pärnu 45 minutiga, Riiga kahe tunniga või Kaunasesse 3,5 tunniga. Ja mis veel olulisem − mõni tund mugavat istumist veel ja oled juba Varssavis. Nii et on, mille valmimist põnevusega oodata. See kõik saab võimalikuks juba kümmekonna aasta pärast.