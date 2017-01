Vändrast ei tulegi ainult saelaudu, vaid ka õunamahla tootjaid

Külli ja Hardi tulevikuplaanidesse mahuvad talukohvik, matkarada ja väikese vabaõhumuuseumi loomine. Muuseum tutvustaks Piesta Kuusikaru talu ja selle rajajate, Jürgensteinide suguvõsa ajalugu.

„Ideaalis võiks koduloomuuseum olla meie kingitus Eesti vabariigi 100. aastapäevaks,” märgib Külli.

Väikesed hoiavad kokku

Piesta Kuusikaru talu on mahlatootmist seni rahastanud omavahenditest. PRIA väiketaluniku toetus oli abiks õunaaia rajamisel ning nüüd taotleb talu kaasrahastust tootmis- ja laohoone ehitamiseks.

Talu on liitunud „Ehtsa talutoidu” märgisega ja Külli meelest on toetav teadmine seegi, et koduvallas Vändraski on mahlatootjaid rohkem kui üks.

„Tore, kui vähehaaval kinnistuks teadmine, et lisaks saelaudadele tuleb Vändra kandist mitut sorti suurepärast õunamahla – midagi igale maitsele,” lausub ta.

Ühe baastooraine kasutamine ei tähenda täpselt ühesuguseid tooteid.

„Näiteks meie puhul nõudis üks klient esimese katsepartii proovimise järel tungivalt, et jätaksime muud tootearendusplaanid kõrvale ja tegeleksime ainult mahlaga, kuna nii head magushaput maitset polnud ta veel üheski teises kodumaises õunamahlas leidnud,” muigab Külli.

Terje sõnul sujus neil tootmise alustamine arvatust lihtsamalt: korralik tootmisruum ja masinad olid perel juba varem enda tarbeks olemas ning veterinaarameti spetsialisti nõuandeid järgides valmis vajalik dokumentatsioon.

Hoopis raskem oli alustaval ettevõttel leida raha investeeringuteks. Pankade silmis on alustav ettevõte eikeegi.

„Pole lootustki, et saaks kohe alguses investeerida, tootmist parendada või suuremalt ette võtta. Põllumajandussektoris ei toimu ju midagi kohe. Värskelt istutatud õunaaiast saab korralikku saaki mitte enne kui viie aasta pärast. Istutamiseks ja aia rajamiseks on aga vaja investeerida kohe,” tõdeb Terje.

Kuna keerulised tingimused ja nõuded käivad ka mitmete EASi ja PRIA toetuste kohta, jäävad alustaval väiketegijal abinõudena järele hoolikas planeerimine ja kaalumine ning perekonna ja sõprade tugi.

Piesta Kuusikaru talu perenaise Külli arvates ei konkureeri talutootjad importkauba ega kodumaiste suurtootjatega, vaid ainult omavahel. Mida rohkem pisemaid tegijaid, seda parem klientuurile.

„Meie klientideks on näiteks pered, kes ka ise õunamahla teevad, kuid oma varudega kevadeni välja ei vea ning otsivad just nimelt oma kodusele mahlale võimalikult lähedast alternatiivi,” avaldab Külli.

Piesta Kuusikaru on seni oma tooteid müütanud otse lõppklientidele, alustades oma tutvusringkonnast ja sõprade sõpradest. Detsembris prooviti kätt ka paaril jõulumüügil. Edasimüüjate jutule minekuks olid kogused varem veel liialt väikesed, kuid talvekuudel soovivad Hardi ja Külli leida aega müügi laiendamiseks.

Mitevite pere juhindub oma tegemistes Eesti suurema õunatootja mõttest, et ka toodangu kahekordistamisel ei suudaks nad ära katta eestlaste aastast õunavajadust.

„Arvan, et sama on mahlaga,” ütleb Terje. „Üha enam inimesi vahetab suure suhkrusisaldusega kontsentraadist valmistatud poemahlad väiketootjate naturaalsete mahlade vastu.”

Mahlametsa on müügikanalitena kasutanud sotsiaalmeediat, otse tootjalt tarbijani toiduvõrgustikku ja käinud turgudel.

„Nädala esimese poole veedame perega Tallinnas ja tarnime soovijatele mahla vajadusel otse koju kätte, nädala teise poole toimetame maal. Ka Pärnu iganädalasel OTTi turul, millega hiljuti ühinesime, proovime korra nädalas kohal olla,” räägib Terje.