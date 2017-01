Seakatk saadab meid veel aastakümneid

Lääne-Euroopa ongi praegu ohustatud pigem inimeste tegevuse tõttu, niisamuti Soome, kus on metssigu suhteliselt vähe ja haiguse riiki jõudmise oht metssigadega pole suur. Ent Soomes elab üle 50 000 Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest pärit inimese, rääkimata eestlastest, kes oma kodukohaga suhtlevad ja sealt tõenäoliselt toitu kaasa toovad. Ka Soome turistid ise toovad toitu kaasa lähiriikidest, mis praegu on katkust haaratud.

Linnugripp ohustab kodulinde

Kuna Rootsis ja Soomes on sel talvel juba avastatud linnugripp, siis on Eestitki kummitamas erakordselt suur linnugripi risk.

„Kõrge patogeensusega linnugripp on jõudnud meie rannikust linnulennult umbes 200 kilomeetri kaugusele ja praegu hindame haiguse Eestisse jõudmise riski väga suureks,” räägib Viltrop. „Väga tähtis on kiiresti teada saada, kui gripp kohal on, sest see kipub ruttu linnufarmidesse jõudma. Enamikus riikides, kus see levinud, on see jõudnud ka kodulinnufarmi.”

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnutsi levib linnugripp Euroopas laialdaselt nii kodu- kui ka metslindudel. Lähiriikidest on linnugripp H5N8 tuvastatud Rootsi kodulindudel ning Soomes Ahvenamaa metslindudel. Poolas on viirus jõudnud mitmesse kodulinnufarmi.

Kalda räägib, et VTA-l on kavas enne metslindude kevadist rändhooaega märtsis ja aprillis kontrollida üle tuhande linnuga tootmisfarmidest kuni kümne kilomeetri raadiusesse jäävaid linnufarme ja jagada infot, kuidas lindude grippi ära tunda, ennetada ning mida teha lindude gripi kahtluse korral ja kuidas toimida gripi diagnoosimise korral.

„Loomulikult jagame infot kõigile kodulinnupidajatele, kuid erilise tähelepanu all on just suurfarmid,” selgitab Kalda. „Ka selgitame jahimeestele, kuidas tuleks käituda, kui leitakse mõni hukkunud lind. Jälgime kodulindude müüki turgudel ja laatadel. Samuti oleme kujuneva olukorra alusel valmis kehtestama kodulindude õues pidamise keelu.”

VTA on palunud inimestel teada anda, kui leitakse surnud linde. „Igast surnud linnust teavitama ei pea. Surnud lindudest tuleb teada anda, kui neid on korraga rohkem kui viis,” ütleb Kalda.

Kui lindude gripp diagnoositakse metslindudel, kontrollitakse leiukoha läheduses olevad linnufarme ja vajadusel võetakse proovid. Kodulindudel kõrge patogeensusega linnugripi diagnoosimise korral kehtestatakse taudipunktis karantiin ning kõik farmis olevad linnud hukatakse ja hävitatakse.

Taudikolde ümber moodustatakse järelevalvetsoon, kus kehtestatakse piirangud lindude liikumisele ja kõiki tsooni jäävaid linnufarme kontrollitakse.

Metslinnud on gripile üldjuhul vastupidavamad ning see ei pruugi neid kohe tappa. Samas haige või haiguse läbipõdenud lind võib viirust edasi kanda ja seeläbi teisi linde, sealhulgas kodulinde, nakatada. „Kodulindude nakatumisel on lindude surevus Euroopa farmides olnud küllaltki suur,” hoiatab Kalda.

Kui inimestel on gripp valdavalt talvel kimbutav haigus, siis lindudel on suuremat puhangut karta hoopis kevadel.

„Praegu teadaolevatel andmetel ei ole viiruse kadumist kevadel põhjust oodata,” kinnitab Kalda. „Vastupidi, kuna rändlinnud naasevad Eestisse, suureneb tõenäosus, et viirus jõuab ka Eestisse.”

LINNUGRIPP

Euroopas praegu leviv lindude gripp H5N8 kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ja ulatuslikku majanduslikku kahju. Erinevalt 2006. aastal levinud H5N1 lindude gripist H5N8 inimese tervisele teadaolevalt ohtu ei kujuta.

Euroopas on kõrge patogeensusega lindude grippi leitud kodulindudel Ungaris, Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Austrias, Prantsusmaal ja Itaalias. Metslindudel on viirust tuvastatud Austrias, Horvaatias, Taanis, Saksamaal, Hollandis, Poolas, Rootsis, Šveitsis ja Rumeenias.

Allikas: VTA