Anna naabri metsa kohta anonüümne vihje ja teenid 300 eurot

Kui Maa Elu veel vana aasta sees ühe Pärnumaa väikese külapoe ees rippunud kuulutuses olevale numbrile helistas, võeti kõne vastu väga rõõmsalt ja suhtlusvalmilt. Aga niipea, kui sai end ajakirjanikuna tutvustatud, hakkas kõne vastuvõtjal tuline kiire. „Järgmisel aastal, võib-olla järgmisel aastal on aega rääkida,” kostus kiirkõnes telefonist. Ja kuulutus oli järgmisel hommikul poe eest kadunud.

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse liige Kadri-Aija Viik tõdeb, et temani jõuab peaaegu iga päev teateid, et metsaomanikele helistatakse, kuid seni pole ta veel kuulnud, et suisa raha pakkudes metsaomanike kohta infot kogutakse.

„Helistatakse kohutavalt palju,” ohkab Viik. „See on väga kurb, sest sihtgrupp on eakad metsaomanikud, kes on nagunii segaduses ega tea, kas nad peaksid oma metsaga midagi tegema või mitte. Helistatakse neli korda päevas ja lihtsalt survestatakse müüma.”

Metsaomanikelt kuuldu põhjal on reegliks kujunenud skeem, kus helistatakse hommikul ja pakutakse 5000 eurot, lõuna ajal helistab end teise firma esindajana tutvustav inimene ja pakub 7000 eurot ning õhtul helistaja lubab 4000 eurot.

„Siis on ju inimlik, et tahaks kohe lõunasele pakkujale tagasi helistada,” nendib Viik. „Tegelikult on tihti ka see 7000 eurot mitu korda vähem metsa tegelikust väärtusest.”

Mida helistajad siis metsaomanikele räägivad? „See on nagu Baskini anekdootide kogumik,” võtab Viik kokku. „Sageli ütleb ostusooviga helistaja, et nende firma rasketehnika on just sealkandis ja nad saaksid seepärast väga soodsa pakkumise teha. Või on nad kohe kõrvalmetsas töid alustamas. Või on seadusemuudatuste tõttu nende metsa hind kohe kolinal kukkumas. Alati kuulen midagi täiesti üllatavat.”

Vahendusfirmad

Metsaomanikele helistamine on tuure kogunud viimasel kahel aastal. Arvatakse, et asi sai alguse sellest, kui üks metsaregistrist töölt lahkuja võttis kaasa metsaomanike andmed ja tegi need rahaks. Kohe hakati moodustama firmasid, mis võtsid ametisse kümneid inimesi, kelle töö ongi metsaomanikele helistada.

Portaali metsaoksjon.ee juht Lehar Lindre kirjeldab klientidelt kuuldu järgi, kuidas metsamüüjate leidmine käib. „Helistatakse ja hinnapakkumised järjest tõusevad. Lõpuks lepitakse kokku notariaeg. Metsaomanik läheb kohale, aga ostjat ei tule. Siis hakkab omanik uurima, milles asi, ja talle öeldakse, et selgusid uued asjaolud ja hinda tuleks alla lasta,” jutustab Lindre. „Lepitakse kokku uus hind ja notariaeg, aga ostja ei tule ikka kohale, sama kolmandat korda ja mõnikord üritatakse neljaski kord hinda alla kaubelda.”

Asja mõte on sõeluda välja metsaomanikud, kes ei tea oma metsa tegelikku väärtust või on tõsises rahahädas. „Omanik viiakse nii kaugele, et tal tekib rahavajadus,” hoiatab Lindre.

Kui lubatakse, et raha tuleb kohe, siis inimene teeb plaane ja sõlmib kokkuleppeid ning ühel hetkel ongi hädasti raha vaja. Siis nõustutakse ka esialgu lubatust märksa väiksema summaga.