Kuidas kolm õde koos lihaäri ajavad

„Poes leti ääres seistes valdas mind sageli tunne, et sellist liha, mis ostma kutsuks, ei ole. Sama kurtsid mõned tuttavad. Nii tekkiski mõte hakata ise puuduvat pakkuma,” räägib Oma Põrsa idee sünnist selle hing Kirke Laht (31), õdedest vanim. Tühjalt kohalt idee siiski ei sündinud. On ju õed kasvanud tuntud seakasvataja Urmas Lahti peres ja näinud, kuidas enne pühi ei jaksanud isa enam tellimusi heale kodusele sealihale vastu võtta. Ta oli lahkesti nõus osa ärist krapsakatele tütardele üle andma.

Nüüd on Oma Põrsal oma farm koos väikese tapamaja ja hulga poodidega. Kogu ahel on kontrollitud, liha ei seisa vaheladudes ja seda ei külmutata, vaid läheb värskelt otse poodi müüki. Nõnda teab tarbija täpselt, kust liha tuleb ja saab olla kindel selle kvaliteedis. Suurest poeketist ostes ei tea ju kunagi, mis päritolu liha on, sest vähemalt 35 protsenti sealihast tuuakse sisse. Vahel on sildile märgitud lihtsalt Eesti või siis mõne kombinaadi nimi, kust aga kombinaat liha saab, jääb sageli selgusetuks.

„Üks õnnistus ja samas karistus on meil see kolmas tsoon, kus meie farm Aafrika seakatku tõttu juba teist aastat asub. Hea on see, et veterinaarid käivad kogu aeg kontrollimas, halb see, et me ei tohi välismaale müüa ja mujale tapale viia. Õnneks on meil oma tapamaja, mille äsja ümber ehitasime. Nii on kolmanda tsooni liha kõige kontrollitum, tarbija saab selle headuses täiesti kindel olla,” räägib Kirke.

Seakatk mõjutas Lahtede tootmist palju. Ilma päris oma lihapoodideta, mida hakati 2013. aastal asutama, poleks seda üle elatudki. „Teistele lihatööstustele oleks tulnud liha kõvasti alla omahinna ära anda. See, et kogu ahel on enda kontrolli all, hoiab meid vee peal tänaseni, sest saame olla hästi paindlikud ja kliendile kõiges vastu tulla,” sekkub jutusse Loore (27), kelle kanda on ühise lihaäri raamatupidamine ja turundus.

Oma Põrsa poodide eelis on see, et lihameister on kohapeal ja kui klient letist sobivat tükki ei leia, saab selle sealsamas lõigata. Kui mõni soovib, et lihatükk oleks täpselt 30 cm pikk ja 20 cm lai, siis ta ka saab selle. Või tahab, et hakkliha oleks täpselt sellisest tükist tehtud, mis ta välja valinud. Tarbija hindab sellist personaalset lähenemist ja nõnda käib seda kaubamärki kandvates poodides rahvast lähedalt ja kaugemaltki. Näiteks käivad mõned kliendid Võrust Tallinnas veerandit siga ostmas, mis on müügil hinnaga 2,5 eurot kilo ja millest jagub perele pikemaks ajaks. Ostjad hindavad seda, et liha on alati värske ehk samal päeval lõigatud.

Kõige paremini läheb hakkliha ja kampaanialiha: mida sel päeval vähem ostetakse, hinnatakse alla ja müüakse soodsamalt. Palju ostetakse ka konte ehk raguud, mis lihalõikusest järele jäävad. Seahakkliha on kaht sorti, kusjuures delikatessi nime kandev on tehtud puhtast tailihast. Kõõluseid ja muid lihatööstuses tavalisi jääke hulka ei segata. Lääne-Virumaa väiketalunikelt ostetakse lisaks vasika- ja lambaliha, millest samuti hakkliha saab. Ilma paberiteta kraami müüki ei võeta, sest vastutus lasub ju müüjal.