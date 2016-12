Vanaema elutarkus ärgitas lapselast äritegevust alustama

Toodetel on ökomärgis ning kaubamärk Uma Mekk. „Ideid jagub. Tootearendus käib pidevalt ja veebruaris tuleb müüki gluteenivaba kama, mille põhikomponendid on kanepi- ja tatrajahu,” selgitab ettevõtja.

Müügitööga tegi Hendrikson algust alles tänavu märtsis. „Siiani on üllatavalt kenasti läinud. Kuigi kanepitooted on nišitoode, mõtlevad inimesed üha enam tervislikule toitumisele. Kanepitoodetele on nõudlust ja see aina kasvab. Müük käib peamiselt interneti vahendusel, kuid ka messidel ja laatadel. Samuti on meie toodang müügil Tartu taluturul, Viljandi, Võru ja Põlva kauplustes ning Sangaste lossis. Valgas küll kahjuks ei ole.”

Miks siiski ettevõtjaks?

Hendriksoni meelest on maal elades kaks varianti: kas olla ise ettevõtja või teha tööd, mis ei paku tegelikult rahuldust ei rahaliselt ega hingeliselt. „Valisin ettevõtluse. Minule on see praegu ainus sissetuleku allikas. Olen siiski alustav ettevõtja ja usun, et tasapisi tootmine kasvab,” märgib ta rahulolevalt.

Ettevõtjaks olemise valu, muret ja pisaraid ei soovitaks ta kellelegi, kuid ise ei vahetaks seda ka mõne muu tegevuse vastu. „Olen ise enda aja peremees, teen oma otsused ise ja kui midagi ebaõnnestub, ei ole kedagi teist süüdistada. Ettevõtja elu pole lihtne, kuid loominguline ja rahuldust pakkuv, kui oled leidnud tegevuse, mis meelepärane. Pole mõtet teha asju, mis ei meeldi. Sellest peab saama sinu elustiil, siis on tulemusi loota,” jagab ta õpetussõnu enda kogemusest.

Kõige olulisemaks ettevõtlusega alustamise juures peab Hendrikson idee leidmist. „Tuleb leida oma nišitoode, ei tohi hakata teisi järgima,” rõhutab ta. Tähtsaks peab ta ka müügitööd ja turu leidmist. „Toota pole keeruline, kuid kuhu oma kaupa müüa – see on ettevõtjal, eriti algajal, kõige raskem küsimus. Tiimis peab olema hea müügiinimene, sest turu leidmine on tulemuslikkuse võti.”

Murekohana toob ta välja inimeste kadeduse, ebaaususe ja laimu. „Olen ise palju petta saanud ja seepärast pean tähtsaks peale kauba kvaliteedi ka ausust ja korrektset asjaajamist. Väikeettevõtjad peaksid omavahel rohkem kokku hoidma, üksteist toetama ja omavahelisele konkurentsile vähem tähelepanu pöörama.”

Kuna naisel kulub praegu kogu jõud ja jaks oma ettevõtte arendamisse, siis muudeks tegemisteks aega ei jagu. „Mul on praegu töö ja hobi käsikäes. See, mida teen, on meelepärane ja see ongi kõige tähtsam.”

Detsembris võib tema firma tooteid leida ka jõululaatadelt ja näiteks Viljandi käsitöömessilt.

Kanep

Harilik kanep (Cannabis sativa) on vana kultuurtaim, mis pärineb Aasiast.

Harilikust kanepist saadakse kiudu, seemneid ja õli. Tänapäeval on aretatud eraldi toidukanep ehk õlikanep ja tehniline kanep ehk kiukanep.

Kultuurkanep oli eestlaste kasutuses kuni 19. sajandi lõpuni. Kanepiseemneid kasutati toiduks ja kanepikiust keerutati köit ja nööri. Kanepiseemnetest oli tuntud toidud kanepitemp ehk jurss (röstitud kanepiseemnetest tambitud õline võie), kanepipiim ja -puder.

Kanepiseemned sisaldavad õli kuni 35% ning selles on ideaalne inimese kehale vajalike oomega-3- ja oomega-6-rasvhapete suhe (3:1).

Sisaldavad palju vitamiine, magneesiumi, kaaliumit, rauda, kaltsiumit, fosforit ja teisi mineraale. Kanepiseemnetes sisalduv magneesium ja hea kvaliteediga valgud aitavad organismil jääda terveks ka raskel tööperioodil ja säilitavad tasakaalu stressirohkel ajal. Hea proteiiniallikaks. Kanepiseemnetes ei ole gluteeni.

Kultuurkanep narkootilisi aineid ei sisalda. Meelemürki valmistatakse India kanepist.

