Millal poed hinnasildid kallimate vastu vahetavad?

Ostjate jaoks on tundlikkusepiir ületatud, viimased kaks ja pool aastat on tabimine pidevalt vähenenud ning uus hinnatõus süvendab seda trendi - oodata on jälle tarbimislangust. See aga sunnib kaupmehi taas hindu tõstma.

Foto: Marianne Loorents/AS Postimees Grupp