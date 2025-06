TEST Kas ühekorragrilliga tasub üldse jantida?

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et see ühekorragrill jättis väga hea mulje: süttis kiiresti ja andis kaua kuuma. Kui plaanis pool tunnikest vorstikesi sussutada, siis igati aus abimees.

Teele: Kas ühekordsel grillil saab ka šašlõki valmis?

Üllatuslikult sai terve pere tänu väiksele grillile mõnusa kõhutäie. Foto: Teele Üprus

Ma ei ole elus varem ühekorragrilli kasutanud, niisiis tõstatasin iseendale küsimuse, et kui Riina sai grillil valmis vorstikesed, kas selle peal saaks valmis ka šašlõki. Selleks valisin poest triibuliha šašlõki, aga võtsin igaks juhuks ka ühed toorvorstid, et katse ebaõnnestumise korral pere nälga ei jääks.

Ühekorragrilli olin juba tükk aega varem ühest suuremast Rimist ära ostnud, selle hind jäi vahemikku viis kuni kuus eurot. Kuigi sütt ümbritsenud kott tekitas esialgu pisut segadust, süttis see siiski kergelt ja lubatud 20 minutiga olid söed põlenud ning sai tegutsema hakata.

Kuigi sütt ümbritsenud kott tekitas esialgu pisut segadust, süttis see siiski kergelt ja lubatud 20 minutiga olid söed põlenud ning sai tegutsema hakata.

Üks viga, mis takkajärele ilmnes: oleks võinud sütt pisut laiali saputada, et seda ka grilli servadesse võrdsemalt jaotada. Aga mis seal ikka, eks grillisime siis rohkem aluse keskel.

Liha särises ja vorstid hakkasid üsna ruttu ilmet võtma. Minu skeptilisus hakkas muutuma, sest esialgu arvasin, et see pisike karbike suurt söegrilli ikka ei asenda. Aga asendas, ja kuidas veel!

Kuna grill on ju väike, mahtus sinna peale esmalt vaid pool pakki 600grammisest šašlõkist ja neli vorsti. Aga lõpuks sai enamik vorste kahes vahetuses valmis ja umbes poole tunni pärast oli söök laual. Kaks vorsti ja tükk liha sai söögi ajaks sütele särisema jäetud, et näha, kas neist ka veel asja saab, sest peale vaadates tundus, et särts hakkab lõppema. Aga ei, said ka need valmis ja pintslisse pistetud.

Niisiis vastus küsimusele, kas ühekorragrillil šašlõki valmis saab, on jah, saab küll ja täitsa edukalt. Nii et miks mitte mõnusal suveõhtul see mõnel väljasõidul endaga kaasa haarata, kui seltskond väike.