SPIKKER PÜHADEKS Kuidas vastata sõprade ja sugulaste tüütutele (ja ebaviisakatele) küsimustele?

Kasvatuspsühholoog, Instagrami konto @jesslapsed vedaja ning “Jess, lapsed!” ja “Jess, inimesed!” raamatute autor Merilin Mandel sõnas, et see, et kirevates seltskondades kellegi piire ületatakse, on pigem tavaline. „Peame eeldama, et inimesed on üldiselt heatahtlikud ehk et need piiriületused on pigem mõtlematud sõnakõlksud ja sissekulunud harjumused, mitte teadlik soov panna kedagi end ebamugavalt tundma - nii et kõigepealt saame ikkagi johtuda printsiibist: ütlen teistele ainult selliseid asju, mida tahaksin kuulda ka enda suunal,” sõnas ta.