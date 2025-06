Pingeid "metsasõjas" aitab Andres Suti hinnangul alla saada metsaseadusesse kirjutatav kokkulepe, et 70 protsenti Eesti metsamaast on kasutusel majandamiseks ning kuni 30 protsenti looduskaitse all. FOTO: Kristo Niglas

Elus on ikka nii, et kui lähed uude valdkonda, on asju, mida ei tea. Ma ei arvagi, et saan kunagi metsanduseksperdiks. Minister ei peagi olema kättpidi mootoris, meil on väga head spetsialistid selleks,” rääkis paar kuud ametis olnud energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, kelle karjäär on suuresti hoopis pangandusega seotud olnud.