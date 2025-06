Tänavu oli juuni esimese poole keskmine temperatuur 14,5 kraadi, aga nagu tavaliselt, on kuu teine pool oodatavalt soojem: Meteoblue.com prognoosi põhjal on oodata, et kuu keskmine temperatuur vastab ligikaudu kliimanormile. Subjektiivse ettekujutuse kurja juur peitub selles, et viimasel kuuel aastal on juuni olnud 1–4 kraadi sellest keskmisest soojem, seega oleme jahedamad jaanikuud lihtsalt ära unustanud.