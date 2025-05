GALERII Välkaktsiooniga hoiatati ühise põllumajanduspoliitika ümberkujundamise ohtude eest

"Need on valdkonnad, kuhu investeerimine peab jääma prioriteediks ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Kui ÜPP selge ja stabiilne eelarve lahustub riikideülesesse ühisfondi, kaasnevad väga tõsised riskid nii Eesti kui kogu Euroopa toidujulgeolekule. ÜPP on seni olnud ainus tõeliselt koordineeritud üleeuroopaline poliitika, mis on võimaldanud põllumeestel ühisturul võrdsetel tingimustel konkureerida. Selle tugevuse kaotamine killustaks ühisturgu ja looks liikmesriikide vahel toetustasemetes ohtlikud käärid. Meie põllumehed vajavad kindlust, et senine toetuste süsteem ei haju ebamäärasesse reformifondi. On viimane aeg seista selle eest, et Euroopa toidutootmine jääks tugevaks, konkurentsivõimeliseks ja tulevikukindlaks – ning see saab toimuda ainult siis, kui ÜPP-l on selge, eraldiseisev ja piisavalt rahastatud eelarve,“ sõnas ta.