Ära torma liiga vara turule: millal on mõistlik aeg maasikaid osta?

„Alati huvitab inimesi, millal tuleb moosikeetmiseks sobiv aeg, aga vaadake, mis eelmisel aastal juhtus,” rääkis ta. „Mina rõhutasin suve alguses, et maasikas ei saa otsa, kõikidel kasvatajatel on ka hiliseid sorte, aga läks vastupidi. Inimesed nägid justkui vastupidist uudist, ostsid ükskõik mis hinnaga, 8–10 euroga (kilohind – toim) moosimarja ja kuu aja pärast müüsime sama marja 4–5 euroga. Seega kõigile huvilistele: moosimari valmib peale jaanipühi juuli alguseni ehk siis kui kasvatajatel on tulemas juba põhisaak.”