SPETSIALIST SOOVITAB Milline mullakott koju tassida?

Ettekasvatamiseks sobib külvi- ja pikeerimismuld, mis on peeneteraline ja sisaldab segu kasvuturbast ja liivast. Kvaliteetset külvimulda iseloomustab hea drenaaž ja toitaineterikkus. Võimalik on sobiv segu valmistada ka ise, vältides turba kasutamist, mis on aeglaselt taastuv loodusressurss.

Eesti oludes võiks eelistada komposti ja biohuumuse kasutamist, mis on keskkonnasõbralikumad valikud kui turvas, kuid toetavad samal ajal ka taimede kasvu. Oluline on jälgida, et kaubandusest ostetud muld oleks steriliseeritud, sest see aitab vältida haigustekitajate levikut ja umbrohtude kasvu