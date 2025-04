Tallinna külje alla kerkivad võimsad tuulepargid

Sobivateks kohtadeks on valitud pealinnas Männiku karjääri ümbrus ja Tartus kasutuseta seisev Raadi lennuväli.

Väljakäidud plaani plussiks on, et kuna tegu on tööstusmaastikega, pole vaja läbi viia keskkonnauuringuid, puudub vajadus metsa raadata ja kilomeetrite viisi uusi teid läbi metsa rajada, samuti saab kõvasti kokku hoida elektriliinide arvelt, mida mööda toodetud elekter tarbijateni jõuaks.