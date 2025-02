Mida peaks kinnisvaraomanik teadma tuludeklaratsiooni esitades?

Kinnisvaraga seondub eelkõige eluasemelaenu intressidega toimunud muudatus. Sel aastal ei saa maksustatavast tulust maha arvata 2024. aastal tasutud eluasemelaenu intresse. Võib nentida, et võidumehed on need, kel laenuperiood lõpujärgus ja kes on aja jooksul saanud intressisummasid mahaarvatavate kulude suurendamiseks kasutada. Tavapäraste ühetaoliste laenumaksete puhul on esimesel laenupoolel intressi osakaal ju suurem ja laenu põhiosa hakatakse maksma oluliselt hiljem.