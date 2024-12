LOODUSKALENDER Jäljeraamatu lugemise aeg

Eriti põnev on praegu vaadata, mis sellel valgel lumevaibal toimub. Teen ringi ümber maja ja näen, et rebaseisand on värava alt sisse pugenud, natuke rododendroni alt hiirejälgi uurinud, siis hopsaki rõdule hüpanud ja mu jahtuma toodud mannavahupoti lume sisse vajunud jälge nuuskinud.