KALENDRISSE KIRJA Avatud talude toimumisaeg sai paika

Sel suvel osales rekordiliselt 358 talu ning taludesse tehti ka rekordarv külastusi – ligi 310 000. „Eesti maaelu on meie kõigi tagala, meie toitja. Avatud talude päeval osalejate suur arv on tunnustus kõigile maaelu hoidjatele. Rekordite püüdmine ei ole ürituse eesmärk, ent need kinnitavad, et peame jätkama. Seda ka hea meelega teeme,“ rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.