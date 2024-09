Parimad tori hobused kogunevad pühapäeval Mulgimaal

THS juhatuse liige Lilian Masing rääkis, et ülevaatusele, kuhu pääsevad vaid THS tõukomisjoni poolt välja valitud parimad tori tõu universaalsuuna hobused on oodata kokku 24 hobust üle Eesti, parimate leidmiseks sõitsid tõukomisjoni liikmed oma vabast ajast läinud suve jooksul maha aga rohkem kui 5000 kilomeetrit.

„On eriti sümboolne, et meie selts, mis alates eelmisest aastast peab tori tõugu hobuste universaalsuuna tõuraamatut korraldab esimese ülevaatuse just Mulgimaal. Just siin kogunesid pärast vabadussõda kõige usinamad selle tõu kasvatajad, just siin, Viljandimaal sai alguse tori tõugu hobuste tõuraamat ja just siin toimus 1937. aastal selle hobusetõu kasvatajate – aretajate koosolek, kus otsustati just sellise hobusetüübi aretamise kasuks nagu meie ülevaatusel näidatakse,“ oli Masing rõõmus.