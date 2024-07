Kõige enam Eestis kasvatatav teravili on nisu ja suurem hulk sellest on just talinisu. Kuigi Eestis võib kasvatada kõikide Euroopa riikide sordilehtedes olevaid sorte, mida on nisu puhul ligi 2000, on kindlam vaadata meie kliimatingimustega sarnastes kohtades aretatud sortide poole ja teada, millised omadused meile tähtsad on.