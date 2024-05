Lagastatud mets või kõik on korras?

Talvest saati sõidan paar korda kuus mööda ühest iseäralikust raielangist, algul arvasin, et tööd seal pooleli, aga nüüdseks tundub, et nii jääbki. Nimelt on Pärnumaal Lavassaare ligidal maantee kõrval auvas metsatukas jäänud raielangile püsti rohkelt puid, millel silmajärgi hinnates kolme-nelja meetri kõrguselt oksad maha saetud, osadel puudel aga jämedad oksad lihtsalt küljest rebitud. Vaatepilt on pehmelt väljendudes kole.