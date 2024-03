Lume alt sulasid välja ussipesad

Liia Koppel avastas puntra heledaid ussikesi Tartumaal eramu hoovis (1. pilt). Tegu on uusarendusega, kus ümberringi majad, hoovil ümber kõrge aed ja elupuuhekk ning koduloomi pole hoovis. Ussikestega ei osatud midagi ette võtta ja need kadusid lume sulades mullasse. Mitmesuguseid ussikeste pilte leiab sotsiaalmeediast küllaga.

Pole imeks panna, et koduhoovist tundmatuid ussikesi kohates võib pisuke hirm naha vahele pugeda. Nii kogus Maa Elu kokku valiku sel kevadel koduhoovidest tehtud pilte ja palus teadlastel hinnata, kellega tegu ja kas peaks kuidagi tõrjet tegema hakkama. Tuleb välja, et ussikeste, putukate ja nende vastsete maailm on ülirikkalik ja isegi õppinud meestel on pelgalt pildi põhjal võimatu päris täpselt öelda, kellega tegemist. Aga üritame siiski.