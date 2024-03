Meie merd ohustab prügi, kinnikasvamine, ülemäärane kalapüük, saasteained ja võõrliigid

Töönduslikult püütavatest kaladest on ainukese erandina heas seisundis Liivi lahe räim, samas kui kilu, lõhi, ahvena, koha, lesta, tursa, avamere räime ja angerja asurkondade seisund on halb.

Värske Eesti mereala seisundihinnangu järgi on rannikumere kinnikasvamine mitmel pool pidurdunud ja 15 protsenti meie rannikumerest on toitainete osas heas keskkonnaseisundis. Võrreldes kuus aastat tagasi tehtud hindamisega on tegu selge pöördega paremuse poole, kuigi tervikuna on eutrofeerumine endiselt meie mereala peamiseks probleemiks ning heas seisundis on vaid Kassari-Õunaku veekogum.