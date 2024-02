Hinnalangus on viinud mesinduse sügavale kriisi

„Mesindussektoris on väga tugev kriis,” sõnas Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees ja mullune aasta mesinik Mario Kalvet. Kuigi tarbijat võib rõõmustada, et mee hind, mis oli vahepeal 8–12 eurot, on langenud 6–8 eurole, on see tootjate jaoks teinud olukorra väga kriitiliseks. „Kui viis aastat tagasi oli hulgihind üle 4 euro, siis nüüd müüvad mesinikud mett alla omahinna. Iga hulgi müüdud meekilolt saab mesinik hulgihinnaga miinust 0,5–1 eurot kilo kohta. Aga mis on selle ajaga teinud palgad, elektrihind, talvesööt,” loetles ta.

Euroopas palju võltsmett

Kurbmäng seisnebki selles, et praeguseks saavad eestlased tänu kutseliste mesinike pingutustele süüa ilmselt Euroopa üht kvaliteetseimat mett. „Eestis on karmimad nõuded kui mujal Euroopas,” tõdes Kalvet. Kutselised mesinikud on võltsinguvaba meeturu nimel palju tööd teinud. Nii on näiteks Eesti riigi poolt Saksamaal akrediteeritud labor, tänu millele on avastatud palju odavat võltsingut. Samuti on regionaal- ja põllumajandusministeeriumis väljatöötamisel kava, et selline kontroll muutuks süsteemseks. „Kui vahepeal oli hetk, kus mesinikele tundus, et järelevalve puudub, siis praegu peame küll Madis Kallasele (regionaalminister – toim) tänulikud olema, et ta mesinike poolel on,” ütles Kalvet ja lisas, et muret valmistab see, et seadused ei võimalda leitud võltsmeepartiisid hävitada, vaid need võivad edasi liikuda teistesse riikidesse.