Looduskalender ⟩ Lumerohkus paneb muruniitmist igatsema

Lumelabidas. Foto on illustreeriv.

Pole vist kedagi, kes juba suvist muruniitmist ei igatseks. Lumi läks ja lumi jälle tuli, Lõuna-Eestis on hang jälle puusani ning pole mingit lootust, et maa soojus seda nüüd kiiresti altpoolt madalamaks vajutama hakkab. Maa on üsna sügavale külmunud ning ajab viltu aiapostid ja kergitab kergemaid puumaju siia-sinna.