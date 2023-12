Äpp on pannud inimesi tuhandeid ilmavaatlusi tegema

2021. aasta augustis sündinud ILM+ äpil on tänaseks üle 76 000 aktiivse kasutaja. Keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Anne-Liisi Mändmets vahendas, et äpi üheks sünnipõhjuseks on asjaolu, et muutuvas kliimas sagenevad ka äärmuslikud ilmastikunähtused.