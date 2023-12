Looduskalender ⟩ Jõulud ennustavad lumevaest talve

Hunte on rohkem, kui mets lauda katta jõuab

Igal juhul on nad huntidele kerge saak. Hunte on nüüd Eestimaal juba nii palju, et maadejagamised algavad palju varem, kui vanasti. Juba praegu kraabivad nad Kaja Kübara sõnul piiripaiku ja jätavad sinna aurava piiritulba. Kui palju hunte tegelikult on, seda ongi nüüd ka raske loendada, sest nad on rohkem üle maa laiali hajunud. Karuotid püüavad norinal magada, aga mõni kährik sattus inimeste jõulumellu ja sõideti pisikeste karvatuttideni laiali.

Lumi kihab

Hoopis huvitav oli kogeda aga haldjarahvast, kui kuusega jõulureedel koju jõudsin, siis lendas õues mu autoaknale haldjatiibadega talvesääsk. Lumeputukate piltnik Urmas Tartes ütlebki, et sula lõi lume putukaid täis. Palju oli lumekärbseid, neid kuue jalaga ämbliku moodi tegelasi. Ja ka pisikesi poole sentimeetri suurusi lumekirpe, kes rõõmsalt lumel hüppvad. Veel ei olevat neid kääbusämblike liike, kes tavapäraselt lumekirpe jälitavad, need tulevad munast alles jaanuari keskpaiga lumele. Aga veel on neid ämblikke, kes talvituvad ja sulaga aktiivseks muutuvad. Urmas ütleb, et eriti põnev on neid vaadelda just öösel, sest ämblikud on reeglina ööloomad.