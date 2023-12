Madis Kallas: maksustada tuleb seda, kust on võtta

Maa Elu kohtus Madis Kallasega Tallinna vanalinna uhkes keskaegses majas, kust Eesti põllumajandust on juhitud pea 90 aastat. Nüüd läheb maja müüki ja ametnikud pakivad kaste, et uuel aastal jätkata tööd superministeeriumi hoones.

Kõik ministeeriumid otsisid viimased kuud kokkuhoiukohti – mille arvelt põllumajanduses kokku hoidma hakatakse?

Esimene on seesama hoone, kus praegu räägime, selle müük on ühekordne panus riigieelarvesse, pluss, et superministeeriumis on ülalpidamiskulud väiksemad kui siin.

Kui vaatame, kuidas regionaalne ebavõrdsus Eestis on aina suurenenud ning raha koondunud Harjumaale ja Tartusse, siis mina ütlesin, et kui te käsite selle ministeeriumi haldusalas veel kokku hoidma hakata, siis see tähendab veel suuremaid kääre.

Selle ministeeriumi ja mitme allaasutuse töötajate palgad on viimasel kohal ministeeriumite ja ametite vaates, meil polnud võimalik ka siin kokku hoida. Näiteks meie põllumajandus- ja toiduameti palgatase on Eestis riigiasutuste seas viimasel kohal.

Kas ministeeriumi kolimine jätab teile üldse aega jõulud perega veeta?

Eelmise aasta juulist olen ministriametit pidanud ega ole klassikalist puhkust võtnud, aga praegu mõtlen küll, et tahaks kodus olla.

Pere on Saaremaal, lapsed käivad seal koolis ja lasteaias, abikaasa tööl. Kolm korda kuus jõuan Saaremaale ja tavaliselt korra kuus tuleb pere Tallinna. Ühtki nädalat ei jäta vahele. Perest eemal olemine on ülekaalukalt kõige keerulisem väljakutse ministriameti puhul. Kui lapsed oleks 30- või 25-aastased, oleks muidugi teine asi, aga mul on kolm last vanuses 4, 7 ja 12.

Kas saarel käies jõuate ka külarahvaga suhelda?

Loomulikult tulevad inimesed rääkima, aga ma elan maal metsa sees, saarel olen siiski pigem erak.

Aga praami peal räägite inimestega? Mida öeldakse, kas et õiget asja ajate seal valitsuses?

Ega ülemäära palju positiivset tagasisidet ei saa.