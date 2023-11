Naisettevõtja toodab kohalikust toorainest võõramaist tempeh'i

“Tundus üliäge mõte hakata seda tööstuslikult tootma. Paelus kaugelt võetud tehnoloogia, mida saab kasutada meie kohaliku kaunvilja peal,” põhjendas Rajaver. Tempeh'i saab teha hernestest, läätsedest, ubadest, erinevatest teraviljadest ja seemnetest. “Hästi toimiv meetod, pandud meie kultuuriruumi ja sellest tuleb põnev omanäoline toode,” lisas Rajaver.

Kohalik hernetera

Esimese tempeh'i valmistas ta 2020. aasta lõpus. Mõnda aega ta seda mõtet veeretas ning arutles ka Rain Kuldjärvega. Lõpuks läks prototüüp koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teaduritega laboris valmimisse. 2021. aasta augustis registreeris Rajaver juba ettevõtte. Omaette pähkliks osutus see, kuidas laboritingimustes valmistatud toode ka oma tootmiskeskkonnas valmiks. Selleks, et stabiilsus paika saada, kulus Rajaveri sõnul aasta aega. “Väga keerukas ettevõtmine. Igal aastaajal on oma eripärad, kui vahepeal tundus, et kõik tuleb hästi välja, siis jälle juhtus midagi,” kirjeldas Rajaver.

Ta kasutab tempeh'i valmistamiseks kollast hernest, kuigi kaalus ka lupiiniube, põldube jm. “Toode on ise nii võõras, aga kollane hernes on eestlastele tuttav. Tundus mõistlik niimoodi seda tutvustada,” lisas ta, tunnistades, et tegu on eestlaste jaoks siiski võõra toiduga.