Ettevõtjad sooviks ammendatud turbaväljadel mustikaid kasvatada

Mustikakasvatajad tõid oma ettekandes välja, et nad tahaks luua Eestis uue keskkonnasõbraliku tööstusharu, mis näeks ette suuremahulist maheda ahtalehelise mustika kasvatamist ammendatud freesturba väljadel. Selleks sooviksid nad riigilt rentida vähemalt 50 aastaks mahajäetud freesturba väljasid ja lihtsustada nii rabade korrastamist marjakasvatuse rajamise abiga.

Praegu takistab uue tööstusharu rajamist liiga lühikese ajaga riigi maa rendile võtmise võimalus ja see, et marjaistanduse rajamise võimalused tubakasvandusse pole riigi poolt täielikult läbi mõeldud.

Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse ütles pressiteate vahendusel, et riigivaraseaduse kohaselt saab riik maad rentida kuni kümneks aastaks. „Mustikakasvatuse puhul on minimaalne tasuvusaeg 12 aastat ja nad tahaksid võtta maad rendile 50 aastaks nagu näiteks lätlased praegu teevad. Kehtiva õiguse kohaselt saab seda teha ainult ministri ettepanekul valitsuse otsusel,“ lisas ta.

Kruuse sõnul toetab komisjon igati mahajäetud turbarabade kasutuselevõttu marjakasvatuse eesmärgil. „Siin kohal peaks Kliimaministeerium kindlasti tegema koostööd Regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga, et käivitada suurem pilootprojekt,“ soovitas esimees.

Maaelukomisjoni aseesimees Rene Kokk rõhutas samuti, et oluline on teha ministeeriumitel koostööd. „Tulevikus on vaja leida lahendus, kuidas kogu sektor saaks kasutuseta seisvaid turbaväljasid võtta sobivamate tingimustega rendile,“ lisas ta.