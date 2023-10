Miks on nii oluline rääkida uutest põllukultuuridest või uuendustest põllumajandustavades?

Iidsed teraviljad nagu sorgo ja hirss on kliimamuutuste tingimustes inimkonna äratoitmiseks hädavajalikud. Need vastupidavad teraviljad on arenenud keerulistes keskkondades, mis on maisi, riisi ja nisu kasvatamiseks jaoks liiga kuumad ja põuased.