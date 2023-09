ÜLLATAV: levinud joogid, mida matkakotti tegelikult panna ei tasuks

Kõige olulisem on vesi!

Mineraalvee puhul tuleb arvestada soolasisaldusega, mõne puhul võib see olla ka üle 2g/L, mis pole janu kustutamiseks hea lahendus. Kurgihooajal võib vedeliku osaliselt asendada ka kurgiga. Kurgis on 95% vett ja 100g kurki sisaldab samapalju kaaliumit (200–300 mg) kui on ühes liitris higis. Mineraalvees on piisavalt naatriumit, et katta higistamisel tekkiv soolakadu, kuid kaaliumit on vaid 10–50 mg/L. Vedeliku koguseks võiks päeva peale arvestada 3–5 liitrit, arvestusega, et teele ka mõni kaev või allikas jääb, et pudelit uuesti täita.