Maanoorte vahetusprogramm ühendab Eestit paljude välisriikidega

IFYE programm on mõeldud täisealistele, 18–30aastastele noortele, kes pärinevad talu- või maaperest ning on seotud oma kodumaa maanoorte organisatsiooniga 4H, selgitas programmi koordinaator Annika Kallasmaa ja lisas, et Eesti liitus sellega juba aastal 1992.

Suvelaagrist Austriasse

Kui Sina-Marie Roosna-Alliku perre jõudis, oli peretütar Miia Soosalu sama vahetusprogrammiga viimast nädalat Austrias. Miia on 18aastane noor, kes alustab sügisel viimast õppeaastat Paide gümnaasiumis. Võib öelda, et eelmisel suvel toimunud 4H suvelaager oli tema jaoks märgiline. Miia osales laagris, et sooritada kogukonnapraktika, mis on Paide gümnaasiumi üks õppekava osa. Noored peavad tegema kümme tundi tööd, millest on kasu ühiskonnale ja kohalikule kogukonnale. Seal uuris programmi tegevjuht Kätlin Merisalu, kas Miia ja ta pere tahaksid võtta ühe noore sakslase oma perekonda. Tegu oli pakkumisega, mis sisaldas Miiale võimalust minna mõnda riiki vahetus­pere juurde. Tema ema Diana Soosalu innustas tütart võimalusest kinni haarama ja nii võiski riiki valima hakata.