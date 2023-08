Looduskalender ⟩ Niiskus tõi seened, aga marju mitte

Eestis on nii, et juuli viimane ja augusti esimene dekaad on alati kõige troopilisemad. Kui ka varem suudavad kuumapügalad kõrgele tõusta, siis sellist niiskust õhus pole. Pühapäeval tuli mul loll mõte liiva kärutada ja peale kahekümnendat kärutäit käisin huvi pärast toas end kaalumas, lühikese pooltunni jooksul olin higistanud välja liitri vett. Ei saa öelda, et selline asi ka sauna-aastal kõige targem oleks ja tegelikult peaksime siis kõik, märg käterätt peas, toanurgas istuma ja aeg-ajalt ka oma lemmikloomi jahutama. Aga sellist 30-kraadilist ilma on Eestis ikkagi viiv.