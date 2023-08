Teaduse ja kalanduse koostöö saab ligi 9 miljonit eurot toetust

Toetuse põhieesmärk on edendada koostööd kalapüügi, vesiviljeluse ning vee-elusressursside väärindamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahel. „Piltlikult öeldes ülikool analüüsib praegust olukorda ja pakub uusi lahendusi, et tõsta kalanduses saagikust, olla keskkonnasäästlikum ja tagada uute põlvede järelkasv. Loodame, et koostööst tekib palju häid ideid, mille tulemust näeme nii heades majandustulemustes, keskkonnajalajälje vähenemises kui ka kalanduse tõusvas maines,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Toetuse eelarve on 8 657 000 eurot, millest 3 121 000 eurot on ette nähtud kalapüügi teadmussiirdetoetuseks, 1 415 000 eurot vesiviljeluse teadmussiirdetoetuseks ja 4 121 000 eurot vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetuseks. „Lisaks on toetuse saajatel kohustus andmekogumiseks ja -analüüsiks, aga ka näiteks teavituskampaaniate korraldamiseks. Toetuse saamise tingimus on ka tihe koostöö ettevõtjate ja kalanduse kohalike tegevusrühmadega,“ rääkis kalamajanduse osakonna peaspetsialist Annika Teino.